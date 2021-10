19 points / 19 rebonds ; Rudy Gobert commence fort en présaison

NBA

Laissé au repos lors des deux premiers matches de présaison du Jazz d'Utah, Rudy Gobert était de sortie ce lundi soir contre La Nouvelle Orléans. Face à une équipe des Pelicans privée de Brandon Ingram et Zion Williamson, le médaillé olympique s'est fait plaisir. Déjà én double-double à la mi-temps, il a fini avec 19 points à 7/8 aux tirs, 19 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en seulement 23 minutes, pour une victoire 127 à 96. De quoi rappeler qu'Utah fait toujours partie des potentielles meilleures équipes de la saison. En 2020-2021, le Jazz avait terminé avec le meilleur bilan de la NBA mais s'était fait sortir en demi-finales de conférence Ouest par les Los Angeles Clippers.

Le score entre Memphis et Détroit était presque à l'identique. Les Grizzlies se sont imposés 127 à 92. Touché au dos, Killian Tillie n'a pas joué. De son côté, Yves Pons a passé 6 minutes sur le terrain, pour un tir à 3-points manqué et 1 rebond. En face, Killian Hayes était titulaire (6 points à 2/9 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes).

Enfin, les Los Angeles Clippers ont perdu dans les grandes largeurs face aux Minnesota Timberwolves (100-128). Titulaire, Nicolas Batum a fini à 3 points à 1/6, 4 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes.