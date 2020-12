20 rebonds en 28 minutes : Rudy Gobert se gave en présaison

Face aux Phoenix Suns, Rudy Gobert a retrouvé les sensations de la compétition lundi soir. Alors qu'il avait été limité à 17 minutes de jeu au premier match de présaison, le pivot français a cette fois joué 28 minutes. De quoi l'emporter facilement (111-92) et réaliser un double-double avec 11 points à 2/3 aux tirs et 20 rebonds.

| Best plays from our second preseason W #TakeNote pic.twitter.com/xnF9Wl9zxU