23 points et la victoire pour Timothé Luwawu-Cabarrot

Toujours titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot a planté 23 points lundi soir lors de la victoire des Atlanta Hawks chez les Minnesota Timberwolves (110-121). L'Azuréen a réussi 8 de ses 18 tentatives de tirs, majoritairement pris derrière la ligne à 3-points (7/14). 7 paniers à 3-points marqués constitue d'ailleurs son nouveau record. Il a également ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives, en 38 minutes. "TLC" saisit l'opportunité qui lui a été donnée par l'absence de plusieurs joueurs sur les postes 2 et 3.

En revanche, Killian Hayes a perdu avec les Détroit Pistons, à domicile contre Oklahoma City (103-114). Le meneur a cumulé 9 points à 3/9 aux tirs, 5 passes décisives, 2 rebonds et 3 balles perdues en 27 minutes. Le Thunder n'est pas venu avec Théo Maledon, qui est actuellement avec le Blue en G-League.

Dans les autres rencontres, Killian Tillie et Yves Pons ont joué 1 minute lors de la victoire de Memphis à Miami (90-105). 1 minute, c'est aussi le temps de jeu de Petr Cornelie sur le parquet de Chicago (défaite 109-97), le temps de tenter 2 tirs et prendre 1 rebond. Enfin, Nicolas Batum (protocole COVID-19) et Joël Ayayi n'ont pas joué pour les Clippers et les Wizards.