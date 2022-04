24 points et 21 rebonds : l'énorme double-double de Jaylen Hoard contre Portland

NBA

Face à une équipe de Portland qui n'a gagné que deux fois sur ses 20 derniers matches, Jaylen Hoard s'est éclaté ce mardi soir. L'ailier-fort du Thunder a signé son meilleur match en NBA, cumulant 24 points à 11/17 aux tirs (dont 1/3 à 3-points) et 1/6 aux lancers francs, 21 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 46 minutes. Grâce à son activité et celle d'Olivier Sarr (10 points à 3/8 et 12 rebonds en 39 minutes), OKC a signé un 31-12 dans le dernier quart-temps pour s'imposer 98 à 94 alors qu'ils étaient menés 82-67 à l'entame du dernier quart-temps.

C'est évidemment une soirée record en NBA pour Jaylen Hoard. Comme son ami, coéquipier et compatriote Olivier Sarr deux jours plus tôt, celle-ci lui permet de se faire un peu plus connaître en NBA alors que sa troisième saison au contact de la grande ligue a été celle où il a été le moins vu dans la grande ligue. Reste à savoir si avec ce match, les précédents et les suivant - il en reste trois -, il parviendra à convaincre une franchise de lui donner un contrat à plein temps.

Rudy Gobert a également réalisé un gros double-double (22 points et 21 rebonds en 34 minutes) lors du succès après prolongation d'Utah face à Memphis (121-115). Soutenu par les anciens joueurs et désormais analystes Shaquille O'Neal et Dwayne Wade qui trouvent qu'il ne tire pas assez, le Picard a été servi et a provoqué de nombreuses fautes pour finir à 5/8 aux tirs et 12/18 aux lancers francs. Le Jazz reste cinquième à l'Ouest avec 47 victoires et 32 défaites.





Rudy Gobert & le @utahjazz vainqueurs 115-121 en OT face aux Grizzlies ! #TakeNote pic.twitter.com/eZSTm9VToj — NBA France (@NBAFRANCE) April 6, 2022

Timothé Luwawu-Cabarrot, titulaire, n'a pas pu empêcher la défaite d'Atlanta à Toronto (118-108). L'ailier a fini à 7 points à 3/5 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes. Enfin, notons l'élimination des Los Angeles Lakers de la course au play-in, avec leur défaite ce mardi face à Phoenix. La fin d'une triste saison pour les champions 2020, moqués toute part.