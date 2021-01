24 points et la victoire sur le buzzer : retour réussi pour Evan Fournier

NBA

Crédit photo :

Après quasiment trois semaines d'absence et neuf matches ratés à cause d'une blessure au dos, Evan Fournier a retrouvé la compétition ce mercredi. Sur le parquet des Minnesota Timberwolves, un adversaire qui lui réussit souvent bien, l'arrière français a bien aidé Nikola Vucevic (28 points) avec 24 points à 9/21 aux tirs (dont 2/9 à 3-points) en 28 minutes. Surtout, le Magic s'est imposé 97-96 grâce à un tir sur le buzzer du meneur rookie Cole Anthony. Un panier qui permet à Orlando d'empocher sa 7e victoire en 15 matches. De quoi relancer l'équipe floridienne ?

Dans les autres rencontres, les Los Angeles Clippers (11 victoires et 4 défaites) ont encore largement dominé leurs adversaires, les Sacramento Kings (115-96), avec un Nicolas Batum encore performant (11 points à 4/7, 3 rebonds et 3 interceptions pour 26 minutes).

NICO. #ClipperNation



11 PTS (3x 3PM), 3, REB, 3 STL et 1 BLK



Victoire des @LAClippers 115-96 face aux Kings, la 11ème cette saison. pic.twitter.com/Yoayzcb3gg — NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2021

A l'Est, Cleveland a surpris Brooklyn après double-prolongation (147-135) malgré le retour de Kyrie Irving (37 points en 48 minutes). Les Nets se sont concentrés sur leurs six joueurs majeurs (cinq joueurs à plus de 42 minutes de jeu, 24 pour DeAndre Jordan), laissant Timothé Luwawu-Cabarrot longtemps sur le banc (0 point à 0/6 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 12 minutes).

Enfin, Sekou Doumbouya a du se contenter de 5 minutes (0 point, 4 rebonds) lors de la défaite de Détroit à Atlanta (123-115), là-aussi après prolongation. Vincent Poirier n'était toujours pas sur la feuille de match pour sa part lors du match entre Philadelphie et Boston (victoire 117-109 des Sixers).