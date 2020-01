25 points pour Fournier, Doumbouya égalise son record, Poirier revient

A Sacramento, Orlando s'en est sorti de peu (112-114). A -1, Evan Fournier avait le tir la victoire. "J'avais mon spot mais j'ai vu deux joueurs en l'air. J'allais vraiment tirer avant de voir Aaron Gordon et je devais lui passer."

Sur ce match, l'arrière français du Magic a marqué 25 points à 6/16 aux tirs et 12/12 aux lancers francs et donné 6 passes décisives en 37 minutes.

A Détroit, les Pistons se sont inclinés 117 à 110 contre La Nouvelle Orléans, après prolongation. Toujours titulaire, le rookie français Sekou Doumbouya a égalé son record de points. En 35 minutes, l'ailier a marqué 16 points à 6/9 dont 2/4 à 3-points et pris 8 rebonds en 35 minutes.

A Portland, les Trail Blazers ont retrouvé la victoire. Face à Nicolas Batum (9 points - sa deuxième meilleure performance de la saison - à 4/5, 7 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes), qu'il connaît bien pour l'avoir souvent côtoyé ces dernières années, Jaylen Hoard a joué 9 minutes (3 points à 1/2 et 1 rebond).

Portland's current French player finishing the and-1 against their last French player.