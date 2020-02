26 points d'Evan Fournier n'ont pas suffi à Orlando contre Boston

NBA

Si Orlando est toujours dans le Top 8 à l'Est avec 3 victoires d'avanche sur Chicago, le Magic a du mal actuellement avec 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Mercredi soir, le Magic jouait à Boston, le troisième (35 victoires et 15 défaites) mais s'est incliné 116 à 100. Si les Floridiens se sont bien battus, revenant à -7 (105-98) à l'entame du money time, les locaux ont repris le large avec deux paniers à 3-points de Gordon Hayward (18 points) et Jayson Tatum (33). Pour Orlando, Evan Fournier a brillé avec 26 points à 8/15 aux tirs dont 6/8 à 3-points, 4 rebonds et 1 passe décisive en 34 minutes. En face, son compatriote Vincent Poirier a joué 7 minutes (5 points à 2/2, 1 rebond et 2 passes décisives).

Dans les autres rencontres, Suns et Pistons se sont affrontés, alors qu'il était question d'un échange entre eux. A domicile, Détroit s'est imposé 116 à 108. Titulaire, Sekou Doumbouya a joué 16 minutes pour 5 points à 2/4, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 fautes. En face, Elie Okobo s'est contenté de 3 points à 1/2, 2 rebonds et 1 passe décisive en 13 minutes.

A l'Ouest, Utah rentre dans le rang avec une cinquième défaite de suite. Contre Denver, le Jazz et Rudy Gobert (16 points à 7/10, 14 rebonds et 1 contre en 39 minutes) sont tombés sur un os : Nikola Jokic. L'intérieur serbe a cumulé 30 points, 21 rebonds et 10 passes décisives ! Les Nuggets, limités à sept joueurs, se sont ainsi imposés 98-95. "C'est notre plus belle victoire de la saison", a commenté le coach vainqueur Mike Malone.