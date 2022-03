27 points et 17 rebonds : Rudy Gobert intraitable contre les Houston Rockets

NBA

Nouveau double-double pour Rudy Gobert et nouvelle victoire pour le Jazz d'Utah contre les Houston Rockets après prolongation (132-127), ce mercredi. "Gobzilla" a battu son record de points cette saison avec 27 points inscrits à 12/14 de réussite aux tirs, mais il a également capté 17 rebonds et réalisé 2 contres en 38 minutes de jeu pour 58 d'évaluation. Déchaîné à Houston, le Choletais a enchaîné un troisième double-double de rang et le Jazz, une troisième victoire d'affilée. La passe de 4 ce vendredi contre les Pelicans ?

En revanche, match à oublier pour Evan Fournier qui a été en grande difficulté contre les Sixers. L'ancien Poitevin n'a inscrit qu'un panier à 2-points sur trois tentatives et a raté ses 5 tentatives à 3-points pour - 5 d'évaluation. Son équipe est aussi en galère avec six défaites consécutives et les matchs contre les Suns et les Clippers ne s'annoncent pas simples pour New-York.

Les Français d'OKC confirment

Une victoire 119 à 107 et de bonnes copies pour Olivier Sarr et Théo Maledon avec OKC contre les Nuggets de Denver. Avec le retour de la star d'Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, les deux Français ont dû se mettre en retrait. Olivier Sarr a réalisé un bon match avec 6 points inscrits à 3/5 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes pour 10 d'évaluation tandis que Théo Maledon a planté 9 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes de jeu pour 16 d'évaluation.