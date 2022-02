29 points pour Evan Fournier, retour gagnant pour Rudy Gobert

NBA

Evan Fournier a marqué 29 points contre OKC. L'arrière des Knicks a réalisé un huitième match sur neuf avec 15 points inscrits ou plus, prouvant qu'il est de plus en plus régulier, même s'il sortait d'une contre-performance à Portland. Cependant, ses 29 points n'auront pas suffit à gagner en prolongation contre OKC. Théo Maledon a joué six minutes dans ce match sans mettre de panier. Les Detroit Pistons creusent encore en essuyant un huitième revers d'affilée, cette fois-ci contre les Washington Wizards sur le score de 103-94. Killian Hayes n'a pas pu éteindre l'incendie avec son 0 sur 5 aux tirs. Du côté de la côte Ouest, tout les Clippers de Nicolas Batum enchaînent une deuxième victoire de rang. Retour gagnant pour Rudy Gobert avec Utah, 14 points et 7 rebonds pour une victoire 135-101 contre Houston.

29 points en vain pour Fournier

Evan Fournier (2,01 m, 29 ans) s'est illustré ce lundi contre Oklahoma City en inscrivant 29 points à 10/18 aux tirs, en plus de 4 rebonds et 5 passes décivises. Son partenaire des Knicks, Julius Randle a fait mieux en posant un triple-double (11/26 aux tirs, 13 rebonds et 10 passes décisives). Les 59 points inscrits par le duo malheureusement pas suffit pour battre le Thunder d'Oklahoma City qui s'impose après prolongation 127-123. Théo Maledon (1,93 m, 20 ans) a joué six minutes dans ce match mais n'a pas inscrit le moindre panier malgré deux tentatives. Les Knicks progressent dans le jeu collectif avec 28 passes dans le match mais ont terminé avec un très vilain 15/50 aux tirs à 3-points. New York reste douzième de la conférence Est avec un bilan de 25 victoires pour 33 défaites, ce qui leur fait encore perdre du temps dans la course au play-in. Pour Théo Maledon et Oklahoma City, quatorzièmes de la conférence Ouest, c'est légérement plus compliqué avec un bilan de 18 victoires pour 39 défaites.

Toujours dans la conférence Est, Détroit enchaîne un huitième revers de rang après sa défaite contre les Washington Wizards, 103-94. Dans ce match, Kilian Hayes (1,96 m, 20 ans) n'a pas été en réussite en ratant ses 5 tentatives de tirs en 12 minutes. Les Pistons sont derniers de l'Est avec un bilan de 12 victoires pour 45 défaites. Juste au dessus, le Magic d'Orlando est quatorzième avec un bilan de 13 victoires pour 46 défaites. La course au tanking est lancée.

Retour gagnant pour Rudy Gobert

Rudy Gobert (2,15 m, 29 ans) était de retour sur les parquets ce lundi soir après deux semaines d'absence suite à une blessure au mollet gauche. Contre Houston, il a réalisé un retour en fanfare avec 14 points inscrits à 7/8 aux tirs et 7 rebonds récupérés en 22 minutes. Avec un succès 135-101 contre les Rockets de Houston, le Jazz d'Utah est quatrième de la conférence Ouest avec un beau bilan de 36 victoires pour 21 défaites.

Avec une deuxième victoire d'affilée, les Clippers ont un bilan presque à l'équilibre (29 victoires, 30 défaites). Victorieux 119-104 contre les Warriors, les Los Angeles Clippers peuvent espérer remonter, surtout si Paul George et Kawhi Leonard reviennent. Nicolas Batum (2,03 m, 33 ans) s'est particulièrement distingué avec 14 points à 5/9 aux tirs, il a aussi pris 9 rebonds en 28 minutes. Actuellement, la franchise californienne est huitième de la conférence Ouest.