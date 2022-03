30 points mais la fin des espoirs de play-in pour Evan Fournier, record pour Olivier Sarr

NBA

Les deux Français d'Oklahoma City continuent de profiter du temps de jeu offert par le coach Mark Daigneault sur cette fin de saison 2021-2022, surtout quand l'écart est, comme c'était le cas ce mercredi. Olivier Sarr a ainsi marqué 17 points à 6/9 aux tirs contre Atlanta. Il s'agit de son plus grand nombre de points inscrit en NBA. Le précédent était tout frais, il était monté à 12 points contre Portland ce lundi. Le pivot a aussi égalé son record de rebonds en NBA (9) contre Atlanta, le tout en 26 minutes ce mercredi. Théo Maledon a enchaîné un quatrième match à plus de 15 points marqués en inscrivant 18 points à 8/14, il a également capté 4 rebonds et distribué 8 passes décisives. La victoire n'a pas suivi puisque les Hawks se sont largement imposés (138-116). Timothé Luwawu-Cabarrot a d'ailleurs bien contribué au succès des siens avec 10 points à 4/8, 3 rebonds et 3 passes décisives.

30 points mais la défaite pour Evan Fournier

Evan Fournier a été très adroit ce mercredi avec la bagatelle de 30 points inscrits à 10/16 de réussite aux tirs, dont 6/8 de réussite aux tirs à 3-points, et 4 rebonds en 35 minutes. S'il a fini meilleur marqueur côté Knicks, les New-Yorkais se sont inclinés 125-114 contre les Hornets et voient leur belle série de 4 victoires prendre fin. Cette 43e défaite (en 77 matches) conjuguées à la 39e victoire (en 76 matches) d'Atlanta signe la fin (ou presque) de leurs espoirs de play-in. Il suffirait d'une victoire d'Atlanta ou d'une défaite de leur part pour être mathématiquement hors course.