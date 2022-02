6 points de Rudy Gobert lors de la défaite de la "Team Durant"

NBA

Le All-Star Game 2022 à Cleveland aura vu la "Team LeBron", de retour dans son ancien fief, marquer le panier de la gagne. C'est néanmoins Stephen Curry, auteur de 50 points et du record de paniers à 3-points réussis sur une édition (16/27), qui a été élu MVP. Du côté des perdants du jours, la "Team Durant", Rudy Gobert a eu droit au deuxième plus petit temps de jeu (13 minutes) de l'effectif. Le temps de marquer 6 points à 3/3 aux tirs - dont un dunk en 360° - et de prendre 6 rebonds, pour son troisième All-Star consécutif.