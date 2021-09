À 37 ans, Pooh Jeter va mener les jeunes de G-League Ignite

Champion de France 2015 avec Limoges, Pooh Jeter a marqué les esprits sur place. Depuis, l'Américano-Ukrainien a continué de vivre sa belle carrière en Chine. Mais à 37 ans, dix ans après sa dernière expérience NBA, le Californien va retrouver le championnat nord-américain. Selon Marc J. Spears d'ESPN, il s'est engagé pour G-League Ignite, l'équipe de la G-League en bonne partie composée par des jeunes potentiels venus de divers horizons. L'occasion pour eux d'avoir un meneur d'expérience pour les tirer vers le haut. En 2020-2021, l'international ukrainien avait aidé le club de Dnipro, le temps de 12 matches (4,8 points à 35,1% de réussite aux tirs et 2,2 passes décisives en 18 minutes).

Former NBA guard Pooh Jeter has signed a contract to play with the G League Ignite this season, a source told @TheUndefeated @espn. Jeter, 37, played for the Kings during the 2010-11 season, and most recently played in China and the Ukraine.