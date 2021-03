A Chicago, Rudy Gobert a réalisé son record de contres (9)

NBA

Une muraille. Lundi soir, les Chicago Bulls ont eu du mal à s'approcher du panier adverse. Face à eux, les joueurs de Billy Donovan étaient régulièrement gênés par le double meilleur défenseur de la saison NBA, Rudy Gobert. Voire même bloqués. Car ce dernier a réalisé 9 contres, faisant tomber son précédent record (8) datant du 20 mars 2017. Le Picard a failli réaliser son premier double-double en carrière, puisqu'il a également marqué 21 points à 9/11 aux tirs et pris 10 rebonds. Surtout, le Jazz d'Utah s'est imposé 120 à 95 à Chicago, retrouvant la victoire après sa défaite à Washington D.C. Défaite qui avait entraîné les critiques constructives du pivot All-Star, mécontent de la défense de son équipe. En vrai leader, il a montré la voie à suivre ce lundi et Utah n'a encaissé que 95 points.

Profitant du gros écart en fin de rencontre, Adam Mokoka est entré en jeu 3 minutes et a marqué son premier panier depuis début janvier.

Première entrée avec les Bucks pour Toupane

Axel Toupane a vécu pareil plaisir, Milwaukee ayant terrassé Indiana (140-113) malgré le forfait de Giannis Antetokounmpo, touché au genou. Sauf que pour lui, c'était sa première entrée en jeu depuis son arrivée chez les Bucks. Il a pu prendre 1 tir, raté, 1 rebond et faire 2 contres en 3 minutes de jeu.

Après sa victoire à Houston, Oklahoma City a enchaîné avec un succès sur le parquet des Minnesota Timberwolves (103-112) ce lundi. Toujours dans le cinq, Théo Maledon s'est montré maladroit à la finition à 2-points - à l'image de l'action à voir en vidéo ci-dessous - mais plus à l'aise derrière la ligne à 3-points (3/7, pour 9 points) et complet (4 rebonds, 5 passes décisives pour 2 balles perdues en 33 minutes).

Theo Maledon missed an open layup AND a dunk on the same play. pic.twitter.com/0YHump6k5d — House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2021

Face aux Atlanta Hawks, les Los Angeles Clippers se sont imposés 119 à 110 ce lundi grâce à un excellent dernier quart-temps (37-20) et plus globalement un 53 à 22 pour finir la rencontre. En sortie de banc, Nicolas Batum a cumulé 4 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes. En revanche, il a manqué ses 4 tentatives de tir et fini à 0 point.

Enfin, Killian Tillie n'est pas entré en jeu lors de la victoire de Memphis contre Boston après prolongation (132 à 126).