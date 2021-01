À l'arrêt pour deux mois encore, Killian Hayes évite l'opération

Victime d'une déchirure au niveau de la hanche le 4 janvier, Killian Hayes n'a plus joué depuis. Si l'hypothèse d'une opération - qui aurait mis fin à sa saison rookie - est désormais écartée, le meneur des Pistons de Détroit (NBA) est encore à l'arrêt pour deux mois. Après cette pause et une rééducation, son état sera réévalué annonce Shams Charania de The Athletic.



Detroit Pistons rookie Killian Hayes will rest and rehab his right hip injury and be re-evaluated in eight weeks.