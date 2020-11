Abdoulaye Ndoye avant la Draft : "si ça se passe bien, c’est OK ; si ce n’est pas le cas, c’est tout, on continue"

En pleine semaine d'entraînement avec l'AS Monaco et à deux jours de la réception du Limoges CSP, Abdouaye Ndoye a de quoi hésiter. Dimanche, il ne savait pas encore s'il suivrait ou non la Draft NBA 2020, qui se déroule ce jeudi à partir de 2h du matin heure française au siège d'ESPN dans le Connecticut, en direct.

Arrière longiligne plutôt polyvalent, il présente des qualités qui pourraient lui permettre d'être retenu par une franchise NBA. Reste que l'ancien Choletais n'a pas fait le choix de ne pas jouer sur ce début de saison en attendant la Draft et qu'il a même rejoint une nouvelle équipe compétitive dans laquelle il doit trouver sa place. Car, utilisé différemment qu'à Cholet (plutôt poste 2-3 que 2-1), il a vu son rendement statistiques baisser. Pour le moment.

"Tous les gens avec qui j’ai discuté en interviews, tous les scouts et les dirigeants avec qui je parle, savent qu’il faut remettre les stats dans un contexte, explique-t-il dans Ouest-France. C’est vrai que si j’avais fait un meilleur début de saison statistiquement parlant, ça m’aurait peut-être aidé à aller chercher plus haut, mais je ne pense pas que ça puisse tant me porter préjudice que ça. On ne peut juger quelqu’un sur dix matches et effacer tout ce qui s’est passé avant, surtout avec le contexte actuel. Mais on verra : si ça se passe bien, c’est OK; si ce n’est pas le cas, c’est tout, on continue."