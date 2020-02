Adam Mokoka a joué 35 minutes avec Chicago ce week-end

NBA

Après son gros match avec Windy City jeudi en G-League (26 points contre Erie), Adam Mokoka a été rappelé par les Chicago Bulls et a été responsabilisé sur les deux matchs du week-end. Il a d'abord joué 17 minutes (2 points à 1/2 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive) dans la défaite à domicile samedi contre Phoenix (104-112) puis 18 minutes dimanche cette fois lors d'un succès, contre Washington D.C. (126-117) et Ian Mahinmi (1 point et 1 passe décisive en 8 minutes). Il a cependant pris 4 fautes en plus de cumuler 2 points et 2 rebonds. A noter que le Francilien a fait un passage au... poste 5 !

This Bulls lineup is amazing. They’re playing 6-5 guard Adam Mokoka at the 5. Five guards. — Fred Katz (@FredKatz) February 24, 2020

Dans les autres rencontres, Sekou Doumbouya (7 points à 3/7 et 3 rebonds en 24 minutes) s'est incliné en déplacement avec Détroit à Portland (107 à 104).