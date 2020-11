Adam Mokoka a signé son nouveau contrat avec Chicago

Les Chicago Bulls avaient proposé leur qualifying offer à Adam Mokoka (1,96 m, 22 ans), un positionnement très positif quant à l'avenir du Français dans la franchise de l'Illinois. C'est désormais confirmé, l'ancien joueur de Cergy-Pontoise, Gravelines-Dunkerque et du KK Mega Leks y reste. Il a en effet signé un nouveau contrat ont indiqué divers journalistes chicagoans, à commencer par J.D. Shaw de HoopsRumors.com. Il s'agit d'un nouveau "two-way contract" pour l'arrière qui va continuer d'alterner les rencontres entre les Bulls en NBA (il a pris part à 11 rencontres en 2019-2020) et les Windy City Bulls en G-League.

Adam Mokoka has signed his qualifying offer to return to the Bulls on a two-way contract. Mokoka appeared in 11 games with Chicago last season.