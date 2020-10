Adam Silver : "Il y a peu de chances que nous arrêtions la saison prochaine pendant les JO"

Après sa conférence de presse d'avant finales de playoffs, le commissionner de la NBA Adam Silver en a dit plus sur le calendrier probable de la saison 2020/21 lors d'une entrevue donnée à NBA TV. Sans détour, il annonce que celle-ci ne devrait pas s'arrêter pour les Jeux olympiques de Tokyo.

L'équipe américaine devrait ainsi faire avec des professionnels évoluant à l'étranger, en G-League ou NCAA. Et beaucoup d'équipes nationales, comme celle de la France, serait amputée de ses meilleurs éléments.

"Il y a tellement de bons joueurs aux Etats-Unis, Team USA pourrait avoir une équipe très compétitive, assume Adam Silver. Mais je suis un peu inquiet pour les équipes internationales car, comme vous le savez, certaines de leurs stars jouent en NBA et leur absence ferait une énorme différence. Les circonstances sont tellement extraordinaires que, même si nous décidons de planifier les Jeux olympiques, comment peut-on savoir à quoi ressemblera le monde l’été prochain et s’ils auront lieu ? Je pense donc qu’en ces temps extraordinaires, toutes les règles conventionnelles sont hors de propos, et tout le monde va devoir faire certaines adaptations."