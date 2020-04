Alexis Ajinça toujours à l'affût d'un contrat NBA

NBA

Crédit photo : Infinity Nine Media

Les interviews d'Alexis Ajinça (2,15 m, 32 ans en mai) se font rares. Le Stéphanois n'a que peu joué ces derniers temps - huit rencontres officielles lors des trois dernières saisons, la saison passée avec l'ASVEL (7,7 points à 45,5% de réussite aux tirs et 3,2 rebonds en 14 minutes) - et il a d'ailleurs récemment décliné les avances de Nanterre.



Pourtant, Alexis Ajinça ce n’est pas moins de 293 matchs en NBA, et il ne compte pas s’arrêter là. Dans une interview vidéo de BICPOM-TV, le champion d'Europe 2013 ne cache pas son envie de jouer à nouveau dans la grande ligue. Il est persuadé que ce jeu lui colle à la peau, et pour cause, il a su rester s’imposer pendant près de 5 ans dans la franchise des Pelicans. En plus du challenge sportif, le natif de Saint-Etienne a fondé une famille aux Etats-Unis. Pour lui, c’est donc « difficile d’être loin de sa famille », ce qui explique en partie son refus de retenter l'aventure européenne. L'autre étant que ce qui l'a "toujours fait rêver dans le basket, c’est le basket américain."



Le pivot continue toujours de s’entraîner et attend une situation sportive plus adaptée à ce qu’il souhaite : "Que le coach veuille absolument que je vienne jouer et pas le président. Pour que ça se passe mieux que dans les clubs d’avant."