Aligné dans le cinq, Kilian Tillie se montre lors de la dernière journée de Summer League

Titularisé lors de la dernière journée de la Summer League de Salt Lake City, Killian Tillie (2,06 m, 23 ans) a réalisé une belle prestation dans la nuit de vendredi à samedi. L'intérieur de Memphis a compilé 11 points à 5/10 de réussite aux tirs, dont 0/4 à 3-points, 4 rebonds et 2 passes décisives dans la victoire des Grizzlies contre les Spurs (82-77). Non drafté en 2020, l'ancien pensionnaire du Centre fédéral séduit l'exécutif de la franchise du Tennessee. Taylor Jenkins souhaite l'intégrer dans ses rotations la saison prochaine.

L'autre membre des Grizzlies, Yves Pons, non-drafté, est également entré en scène samedi. Onze minutes. C'est le faible temps de jeu octroyé à l'ancien membre du Pôle France. Maladroit en attaque (0/3), il s'est encore distingué par son activité défensive, dont un contre à deux mains impressionnant. Engagé dans un ''two-way-contract" avec Memphis, Pons doit impérativement se montrer en Summer League pour gagner une place dans l'effectif à compter d'octobre.

