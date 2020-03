Ancien joueur LNB devenu coach NBA à succès, Kenny Atkinson vient d'être viré par Brooklyn

C'est une nouvelle surprenante qui nous vient de NBA ce samedi 7 mars. Le coach des Brooklyn Nets Kenny Atkinson vient d'être limogé par sa franchise. Surprenante est la nouvelle car l'ancien joueur de Montpellier, du GET Vosges, Mulhouse, Nantes, Evreux et de nouveau Nantes a connu une vraie montée en puissance avec Brooklyn depuis qu'il y a été nommé entraîneur en 2016.

Il a permis aux Nets de sortir des bas fonds de la NBA jusqu'à atteindre les playoffs - sans superstar - au printemps 2019. Dans la foulée, Kevin Durant et Kyrie Irving y ont signé. Mais le premier n'a pas pu jouer cette saison et le second a été très souvent blessé au point de mettre un terme à sa saison en raison d'une intervention chirurgicale.

Un soucis avec les joueurs ?

Malgré tout, les Nets étaient encore dans le Top 8 à l'Est (septième avec 28 victoires en 62 matchs) et venaient de battre les San Antonio Spurs 139 à 120 ce vendredi. Cela n'a pas empêché la franchise new yorkaise d'annoncer le départ de son coach vedette, en disant que la séparation venait "d'un commun accord". "Nous avons mutuellement conclu qu’un changement de coach était nécessaire dans le meilleur intérêt de la franchise", a commenté le manager général Sean Marks. Dans les jours à venir, des informations plus précises sur ce départ devraient être révélées.



Quoi qu'il en soit, Kenny Atkinson devrait être très courtisé pour la saison prochaine. Potentiellement par la franchise voisine des New York Knicks.



Le propriétaire des Nets a tenu à rendre hommage à son ex-coach, ce qui semble amener vers un conflit interne entre les joueurs (déjà évoqués par quelques insiders) et le technicien de 52 ans.

I am extremely grateful to Kenny Atkinson for what he’s done for our franchise over the years. If we did not have him, we would not be where we are with promising young guys still improving. All the best Kenny.