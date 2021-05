Atlanta et Brooklyn prennent le large, Phoenix et les Clippers égalisent

NBA

Crédit photo : Motion Station

Atlanta, sur son parquet, s'est défait des Knicks de New York (113-96) pour la troisième fois et prend le large dans la série, menant désormais 3 victoires à 1. L'axe meneur-intérieur Trae Young-John Collins a fait très mal à la défense des New-Yorkais. Young finit avec 27 points à 9/21 aux tirs et 9 passes décisives tandis que le jeune poste 4 a scoré 22 points à 6/10 aux tirs et 8 rebonds.

En face, le MIP (meilleure progression) de la saison Julius Randle termine avec 23 points mais un maladroit 7/19 aux tirs accompagnés de 10 rebonds, 7 passes, 2 interceptions en 36 minutes. Frank Ntilikina n'a joué que 3 minutes sans inscrire de points. Atlanta a creusé l'écart au début de la seconde mi-temps avec notamment 35 points marqués. Les Hawks de Trae Young se rapprochent donc du tour suivant, ils joueront pour la qualification dans la nuit de mercredi à jeudi au Madison Square Garden de New York.

Les Nets ont eux aussi pris le large dans la série 3-1, grâce à leur victoire chez les Celtics (126-141). Les joueurs de Brad Stevens n'ont rien pu faire contre le trio de feu de Brooklyn, les trois superstars Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving comptabilisent 104 points (42 points de KD, 23 de James Harden et 39 de Kyrie Irving).

#BrooklynTogether BIG



Kevin Durant: 42 PTS (14-20 FGM)

◽ Kyrie Irving: 39 PTS, 11 REB

James Harden: 23 PTS, 18 AST



Les @BrooklynNets l'emportent 141-126 et mènent désormais 3-1!

Game 4 dans la nuit de mardi à mercredi, 1H30#NBAPlayoffs pic.twitter.com/LBb0bnxuEx — NBA France (@NBAFRANCE) May 31, 2021

L'adresse de ces Nets a été la clé du match, ils ont tiré à 59,3% de réussite à 3-points et à 57,8% à 2-points. Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué qu'une minute, sans inscrire de panier. En face pourtant les Celtics n'étaient pas impuissants, après son match à 50 points, Jayson Tatum a remis ça avec 40 points à 10/22 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes, 1 interception et 2 contres en 40 minutes. Tatum a bien été épaulé par le Français Evan Fournier et ses 16 points en 28 minutes de jeu mais les Nets étaient trop adroits, trop forts sur ce match pour rivaliser. Brooklyn s'impose pour la troisième fois en quatre matches et prend une nette avance dans la série qui jouera son match 5 déjà décisif ce mercredi à Brooklyn.

Les Lakers se sont inclinés sur leur parquet contre des Suns revanchards (92-100). 6 joueurs de la franchise de l'Arizona finissent avec plus de 10 points marqués (Booker, Paul, Ayton, Payne, Crowder, Bridges). Côté Lakers, LeBron James a maintenu les siens dans le match grâce à ses 25 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 interception en 38 minutes. Il a notamment montré tout son talent même après 18 saisons en NBA lors d'une contre-attaque conclue par un alley-oop sur la planche, claqué par le King en personne.

Les Lakers ont cependant perdu Anthony Davis qui souffrait de la jambe gauche après un lay-up et en seconde mi-temps son absence s'est fait ressentir chez les Angelinos. Les Suns ont ensuite installé un écart de 8-9 points que les pourpres et or n'ont pas réussi à rattraper. La série est de nouveau à égalité 2-2, le match 5 se jouera ce mercredi à Phoenix pour prendre un avantage important et être à une victoire du tour suivant ou de l'élimination.

Les Mavs se sont eux aussi inclinés sur leur parquet contre les Clippers de Los Angeles (106-81) pour rétablir la série à 2-2 partout. Luka Doncic a réalisé un match moyen comparé à ses standards habituels, gêné par une douleur au cou il a scoré 19 points, pris 6 rebonds et donné 6 passes en 36 minutes. Leonard et George se sont chargés de mener les Clippers avec leurs 29 et 20 points. Nicolas Batum a réalisé un gros match, lui qui a inscrit 10 points, capté 5 rebonds, dérobé 4 ballons et contré 2 tirs en 36 minutes pour un énorme +/- de +27.

NICO



10 PTS, 5 REB, 4 STL, 2 BLK



@nicolas88batum & les @LAClippers l'emportent à Dallas et reviennent à 2-2 avant un Game 5 à LA! #ClipperNation



RDV dans la nuit de mercredi à jeudi, 4H00 du matin #NBAPlayoffs pic.twitter.com/PVyj6HDQmB — NBA France (@NBAFRANCE) May 31, 2021

Les Clippers ont réussi à garder leur avance de 18-20 points toute la seconde mi-temps pour s'imposer de 25 points au final. Après deux gros premiers matches, les Mavs se sont fait remonter et doivent tout refaire dorénavant pour gagner cette série. Le match 5 se déroulera ce jeudi au Staples Center de L.A.

