Atlanta rejoint les Bucks en finale, Phoenix débute idéalement

NBA

Admirables de courage et de vaillance, les Hawks sont allés puiser au plus profond de leurs ressources pour s'imposer au Wells Fargo Center, à Philadelphie, dans le match 7 des demi-finales de la conférence Est (103-96). Défaits lors du match 6, en Géorgie, les hommes de Nate McMillan ont fait preuve de caractère pour se défaire de pâles Sixers, symbolisés par Ben Simmons (5 points à 2/4 de réussite aux tirs, 8 rebonds et 13 passes décisives en 36 minutes). Malgré un Trae Young en manque de réussite (21 points à 5/23 aux tirs, dont 2/11 à 3-points et 10 passes décisives), la franchise de Géorgie a pu compter sur le surprenant ailier Kevin Huerter (27 points à 10/18 aux tirs, dont 2/4 à 3 points et 7 rebonds en 40 minutes).

C'est dans le quatrième quart-temps que la bande à Trae Young a fait la différence. Par le biais de son meneur All-Star à 2 minutes 30 de la fin (93-87), puis grâce à Danilo Gallinari, auteur d'une interception capitale sur Joel Embiid suivi d'un dunk en contre-attaque (98-92) à 44 secondes du terme. Sur le visage de l'intérieur camerounais (31 points à 11/21 aux tirs dont 2/5 à 3 points en 41 minutes) se lisait toute la tristesse après sa huitième perte de balle. Il savait, à cet instant précis, que les Sixers n'atteindraient pas les finales de la conférence pour la cinquième année consécutive. En face, le lutin des Hawks chambrait à dessein le public de Philly et mesurait la portée de l'exploit pour une franchise qui n'a disputé les finales de conférence qu'à une seule reprise (2015). Début des hostilités mercredi à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Pour leur premier match des finales de conférence depuis 2010, les Suns n'ont pas tremblé. Portés par un Devin Booker inscandescent (40 points à 15/29 aux tirs, dont 3/7 à 3 points, 13 rebonds et 11 passes décisives en 44 minutes), les joueurs de l'Arizona se sont imposés dimanche à domicile lors du match 1 (120-114) . Face à des Clippers éreintés (match 6 vendredi), les hommes de Monty Williams ont accéléré dans les douze dernière minutes. D'abord à huit minutes du terme, en prenant dix points d'avance (105-95), puis dans les dernières secondes grâce l'arrière all-star. Les joueurs de Tyonn Lue, n'avaient pourtant pas adbiqué. A 20 secondes de la fin du match, le héros du sixième match des demi-finales, Terence Mann a permis aux siens de revenir à deux points (116-114). Insuffisant.

L'absence de Chris Paul, testé positif à la COVID-19, ne s'est pas fait ressentir sur le jeu des Suns. Son habituel compère de ally-oop, DeAndre Ayton, a réalisé un excellent travail dans la raquette (20 points à 10/14 aux tirs et 9 rebonds en 37 minutes), alors que le meneur remplaçant Cameron Payne s'est distingué par son calme et son altruisme (11 points à 5/10 aux tirs et 9 passes décisives en 30 minutes).

Pour les coéquipiers de Paul George (34 points à 10/26 aux tirs, dont 7/15 à 3 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en 39 minutes), l'absence de Kawhi Leonard s'est révélée préjudiciable dans les dernières minutes. Amputés de leur arme offensive numéro un, les Californiens ont peiné à trouver des alternatives au scoring. Même si Reggie Jackson a parfaitement rempli son rôle de lieutenant (24 points à 10/19 aux tirs, dont 4/12 à 3 points, 6 rebonds et 4 passes décisives). Nicolas Batum s'est montré plus discret que lors du dernier match, face au Jazz (5 points à 2/5 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives).

Le deuxième match aura lieu mardi à Phoenix, dans l'Arizona.