Atlanta stoppe les Clippers, Utah leur passe devant après sa victoire contre New York

NBA

Si les Los Angeles Lakers restent en tête de la conférence Ouest, derrière ça bouge. Car après 7 victoires de suite, les Los Angeles Clippers ont perdu à Atlanta (108-99). Il faut dire que les Californiens n'ont pas aligné leur duo de vedettes Paul George - Kawhi Leonard et qu'en face Trae Young (38 points), De'Andre Hunter (22) et Clint Capela (13 points et 19 rebonds) s'en sont donnés à coeur joie. Nicolas Batum s'est fait discret avec 5 points à 2/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives en 33 minutes.

Du coup, les Clippers (13 victoires et 5 défaites) laissent leur deuxième place à Utah (13 victoires et 4 défaites) qui continue sa série de victoires de son côté, portée à 9. Si le Jazz était mené à la pause 59-46 par les Knicks d'Austin Rivers (25 points à 10/10 aux tirs à la mi-temps !), ils ont ensuite sorti les barbelés pour prendre le dessus en début de quatrième quart-temps grâce à un 20-3. Pour cela, ils se sont appuyés sur Rudy Gobert (18 points à 8/13, 19 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres en 32 minutes).