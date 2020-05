Au travers d'un sondage, la NBA dévoile les options envisagées pour la reprise

NBA

Crédit photo : DR

La NBA a sondé les 30 franchises afin de recueillir leurs avis et leurs préférences concernant les différentes options qui s'offrent à elles dans le cadre de la reprise de la saison, comme le révèle The Athletic. D'après le sondage de la ligue, trois scénarios principaux sont envisagés :

Reprise immédiate au niveau des playoffs, en suivant le format habituel. Les 16 équipes qualifiées seraient sélectionnées à partir du classement au moment de l’arrêt de la saison.

Reprise sur un format « Playoffs plus », consistant en un tournoi comprenant les équipes qui pouvaient encore espérer se qualifier pour les dernières places de playoffs. Reste à savoir si 18, 20, 22 ou 24 équipes seraient convoquées pour conclure la saison. Une phase de poules pourrait également être envisagée afin de remplacer le premier tour des playoffs.

Reprise de la saison régulière avec les 30 équipes, qui joueraient le même nombre de matchs, avec possibilité de mettre en place un tournoi afin de savoir quelles équipes décrocheront les dernières places en playoffs. Là-encore, reste à savoir si 72 ou 76 rencontres seraient disputées.

Certaines précisions ont été apportées quant à ce retour à la compétition. Un « training camp » de deux semaines verrait le jour dans les différents centres d’entraînement des franchises et une quarantaine de deux semaines serait mise en place dans la ou les « bulles », lieu(x) unique(s) où se déroulerait la fin de saison. À partir de là, les équipes pourraient se partager les docteurs et le personnel de sécurité dans le but de réduire le nombre de personnes présentes sur place.

En plus de cela, la NBA a profité de ce sondage pour questionner les GM sur quelques aspects annexes :

Combien de matchs d’entraînement avant de redémarrer : 2, 3, 4 ou 5 ?

Les playoffs devraient-ils se jouer en suivant le format traditionnel Est/Ouest ou en mélangeant tout le monde ?

Quelle est la date limite idéale pour la fin de la saison : le 7 septembre, le 15 septembre, le 1er octobre, le 15 octobre ou le 1er novembre ?

Ce sondage apporte des indications quant aux options étudiées par la NBA et la situation devrait continuer de s'éclaircir et de prendre forme dans les prochains jours puisqu'Adam Silver va tenir une réunion avec les propriétaires des franchises le 29 mai.