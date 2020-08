Avant Nuggets-Jazz, Nikola Jokic se méfie de Rudy Gobert : "Il est incroyable cette année"

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Un duel de géant au sens propre. À 19h30 ce lundi, les Denvers Nuggets de Nikola Jokic ouvrent le bal des playoffs NBA face au Utah Jazz de Rudy Gobert. Et la bataille entre les deux pivots, pièces maîtresses de leur équipe respective mais dont les qualités sont diamétralement opposées, promet.

D'un côté Jokic (2,13m, 25 ans), attaquant prolifique, doté d'une incroyable dextérité pour le poste et dont le style ancré au sol, presque lourdaud, cache un créateur génial. De l'autre Gobert (2,16m, 28 ans), véritable muraille, servi par des qualités athlétiques très au-dessus du lot et une grande science défensive, un style aérien et un féroce finisseur lorsqu'il est bien trouvé. Et le Serbe se méfie de la confrontation avec son homologue tricolore.

"C'est un très bon défenseur, souligne la star des Nuggets. Il est le leader de la NBA aux dunks. Il est à près de 70% de réussite aux tirs (69,3 exactement). Ses coéquipiers l'utilisent très bien. C'est un très bon joueur, il est incroyable cette année."

Sur les trois matchs qu'il a disputés face à Denver cette saison, Gobert tourne à 19,7 points et 12,7 rebonds de moyenne (contre 15,1 points et 13,5 rebonds cette saison régulière). Son rôle dans la série qui s'ouvre sera déterminant, autant par sa capacité à limiter Jokic que par son impact en attaque. À noter que les deux équipes se sont déjà affrontées dans la bulle d'Orlando, et que Denver s'était imposé 134-132 après deux prolongation... avec un énorme Jokic.