Avec un bon Fournier, New York retrouve la victoire

Après trois défaites de suite, New York avait grandement besoin d'un succès pour ne pas être distancé dans la course au play-in. Evan Fournier l'a bien compris en marquant les 10 premiers points des Knicks contre Sacramento. Bien lancée, l'équipe de Tom Thibodeau l'a finalement emporté de 20 points (116-96). L'arrière français a fini à 18 points à 7/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 2 passe décisives et 2 interceptions en 27 minutes.





Au classement à l'Est, New York est dixième (24 victoires, 27 défaites) derrière Atlanta (24 victoires, 26 défaites). Les Hawks ont perdu à domicile contre Toronto (100-106) et Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas joué. L'autre Azuréen de la NBA, Killian Tillie, n'est pas rentré non plus lors du choc entre le troisième de l'Est, Philadelphie, et le troisième de l'Ouest, Memphis, remporté par les Sixers après prolongation (119-122).

Autrement, Nicolas Batum n'a pas pu empêcher la défaite des Los Angeles Clippers (26 victoires, 27 défaites) chez les Pacers d'Indiana. En sortie de banc, le Normand a terminé à 13 points à 4/7 à 3-points et 2 rebonds en 25 minutes. Théo Maledon a lui gagné avec Oklahoma City, 98-81 contre Portland, mais il n'a joué que 5 minutes (0/2 aux tirs et 1 rebond).