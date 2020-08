Axel Toupane aimerait retourner en NBA

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dans un entretien accordé à First Team, Axel Toupane (2,01m, 28 ans) a fait savoir sa volonté de retourner dans la grande ligue. « Je veux retenter ma chance aux États-Unis », a-t-il lâché au début du First Team Show. Passé par les Nuggets de Denver, les Milkaukee Bucks et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, le Mulhousien a depuis parcouru l'Europe ces dernières années (Žalgiris Kaunas, l'Olympiakós Le Pirée et l'Unicaja Málaga) mais il reste sur une saison mitigée en Espagne avec 6,3 points à 34,4% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds pour 5,4 d'évaluation en 17 minutes. Touché au tendon d'Achille peu avant l'arrêt de la Liga Endesa, l'ailier tricolore est à nouveau apte à la compétition.