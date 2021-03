Axel Toupane et Adam Mokoka participeront aux playoffs de G-League, pas Elie Okobo ni Jaylen Hoard

NBA

Crédit photo : GLeague

A l'issue des 15 matches de saison régulière de G-League, les huit premiers se sont qualifiés pour les playoffs. Les Santa Cruz Warriors d'Axel Toupane font partie de ceux-là, eux qui ont terminé avec le deuxième meilleur bilan (11 victoires, 4 défaites) derrière les Raptors 905 (12 victoires, 3 défaites). Les Austin Toros d'Adam Mokoka ont eux fini cinquième avec 10 victoires. Les playoffs se dérouleront sur des matches secs.

En revanche, la saison est déjà terminée pour Jaylen Hoard et Elie Okobo, Oklahoma City ayant fini 9e (8 victoires, 7 défaites) et Long Island 10e (7 victoires, 8 défaites). Hoard a tourné à 9,7 points à 49,1% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes en sortie de banc. Quant à Okobo, il était utilisé en sixième homme. Il cumulait en moyenne 8,9 points à 38,7%, 3,4 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes.

Voici les quarts de finale des playoffs :