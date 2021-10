Axel Toupane et Olivier Sarr vers la G-League

NBA

Ils ont tous les deux expérimenté celle de la signature et du remerciement immédiat : entre 7h46 et 22h31 samedi, Axel Toupane (29 ans) a été un joueur des Golden State Warriors pendant 14h45 tandis qu'Olivier Sarr (22 ans) a fait encore plus fugace à Oklahoma City : 3h37. Le Thunder a confirmé l'avoir libéré sur les coups de 23h10 hier.

Un duo français au Blue ?

Ces signatures ne sont toutefois pas sans intérêt : selon toute vraisemblance, les deux franchises ont ajouté les Français dans leur giron pour la future saison de G-League. L'ancien ailier de Strasbourg retrouvera ainsi vraisemblablement les Santa Cruz Warriors, avec qui il avait brillé dans la bulle d'Orlando en début d'année (17,9 points à 54%, 8,1 rebonds et 3,3 passes décisives), pavant ainsi son chemin vers le titre de champion NBA décroché avec Milwaukee. Quant au rookie niortais (formé entre Bouscat, le TOAC, le Pôle France, Wake Forest et Kentucky), il devrait côtoyer son compatriote Jaylen Hoard sous les couleurs du Blue d'Oklahoma City.