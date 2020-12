Axel Toupane libéré par les Golden State Warriors

Signé par les Golden State Warriors fin novembre, Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) vient d'être libéré par la franchise californienne, tout comme Dwayne Sutton et Kaleb Wesson. L'international français a participé à la présaison jusqu'ici, jouant deux matches avant de ne pas entrer en jeu jeudi soir face à Sacramento. Reste à savoir désormais s'il va rester dans l'organisation en rejoignant les Santa Cruz Warriors ou s'il va retourner en Europe.

The Warriors have waived forwards Dwayne Sutton, Axel Toupane and Kaleb Wesson: pic.twitter.com/C1WYqBftLz