Axel Toupane quitte le groupe France pour rejoindre le camp d’entraînement de Golden State

Sélectionné pour disputer les matchs de qualification à l'EuroBasket 2022 ce week-end, Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) va retenter sa chance en NBA. L'ailier tricolore - qui n'a finalement pas joué à Strasbourg - ne sera donc pas présent à Pau pour affronter la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Arrivé hier dans le Béarn en tant que « joueur réserve » , Yakuba Ouattara, le remplace.

« Contacté lundi par les Golden State Warriors pour rejoindre le camp d’entraînement de la franchise à San Francisco, Axel Toupane a été autorisé par le staff technique des Bleus à quitter le rassemblement afin de rejoindre les Etats-Unis », indique la FFBB ce mardi 24 novembre dans son communiqué.

Passé par la grande ligue nord-américain en 2016 et 2017 avec Denver, Milwauke et La Nouvelle-Orléans, le poste 3 originaire de Mulhouse espère vivre une nouvelle expérience NBA avec les Golden State Warriors.

« Depuis ma blessure en février dernier avec Malaga, je n’ai disputé que deux rencontres amicales avec Strasbourg puis un match de Jeep ÉLITE le 26 septembre avant une nouvelle blessure aux adducteurs, indique l'intéressé sur le site de la FFBB. J’avais eu trois mois auparavant pour beaucoup travailler. J’avais énormément progressé physiquement. Et quand j’ai pu enfin m’exprimer et lâcher les chevaux, ça a pété.

J’ai pu profiter des installations de l’INSEP et des entraînements avec les jeunes du Pôle France pour me remettre en forme et j’avais coché depuis longtemps sur mon calendrier ces qualifications pour l’EuroBasket. Aujourd’hui, je dois cependant quitter l’Equipe de France pour rejoindre les Golden State Warriors qui m’ont invité à leur training camp.

Depuis la fin de saison dernière mon objectif est de retourner en NBA. Je sais que si je suis en forme physique, avec mon expérience, j’ai une vraie chance. Je connais mieux les joueurs, je connais mieux mon jeu. Je suis mieux armé qu’il y a trois ans. Je tiens à remercier le staff de l’Equipe de France et la FFBB pour sa compréhension face à cette situation. Je souhaite surtout bonne chance à mes coéquipiers. En espérant les retrouver bientôt sous le maillot bleu. »