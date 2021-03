Axel Toupane signe un two-way contract avec Milwaukee

Auteur de grosses performances dans la bulle en G-League (17,9 points à 54,4% de réussite aux tirs, 8,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 32 minutes sur 9 matches de saison régulière) avec les Santa Cruz Warriors, demi-finalistes des playoffs, Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) retrouve sa place en NBA. Selon Shams Charania de The Athletic, l'international français va rejoindre les Milwaukee Bucks via un two-way contract.

Par le passé, le fils de Jean-Aimé Toupane avait joué à Denver et La Nouvelle Orléans en NBA. Pour s'y faire une place, il était également passé par la G-League. Après cette expérience dans la grande ligue, il avait joué en EuroLeague au Zalgiris Kaunas puis à l'Olympiakos Le Pirée, avant de passer la saison 2019-2020 à Malaga en Liga Endesa et EuroCup.

Portés par le double MVP de NBA en titre, le Grec Giannis Antetokounmpo, les Bucks remontent au classement de la conférence Est actuellement après un difficile début de saison.

