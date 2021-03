Axel Toupane titulaire contre New York, 22 points mais la défaite pour Théo Maledon

NBA

En déplacement à Milwaukee, New York a profité d'une équipe des Bucks privés de quatre titulaires, dont le double-MVP en titre Giannis Antetokounmpo, pour l'emporter 102 à 96. Si Frank Ntilikina n'a pas joué du côté des Knicks, Axel Toupane était titulaire pour les Bucks. Il s'est discret statistiquement (2 points à 1/4 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive en 27 minutes).

Au classement, New York est cinquième à l'Est avec 24 victoires en 46 matches. Milwaukee reste troisième (29 victoires, 16 défaites). Philadelphie est le leader (32 victoires, 14 défaites) mais les Sixers ont perdu chez les Los Angeles Clippers (122-112) de Nicolas Batum (7 points à 3/6, 6 rebonds et 5 passes décisives en 35 minutes). Les Knicks conservent une victoire d'avance sur Boston qui vient d'équilibrer son bilan en l'emportant 111 à 94 du côté d'Oklahoma City, grâce à un énorme dernier quart-temps (35-14). Evan Fournier n'a pas encore joué, à cause du protocole COVID-19 (cas contact ?). En revanche, Théo Maledon a brillé pour le Thunder avec 22 points à 7/16 (4/10 à 3-points), 8 rebonds et 4 passes décisives en 37 minutes.

A l'Ouest, le leader Utah s'est logiquement imposé 126 à 110 face à Memphis, après avoir fait la course en tête (39-19 après 12 minutes). Rudy Gobert s'est encore régalé (16 points à 6/10, 14 rebonds et 2 contres en 27 minutes) dans cette cinquième victoire consécutive du Jazz. En face, Killian Tillie a joué 7 minutes, pour 3 points à 1/5 et 1 rebond.

Enfin, Sekou Doumbouya n'a joué que 5 minutes à Washington D.C. (défaite 106-92) et Adam Mokoka n'était pas sélectionné pour affronter les Spurs avec Chicago.