Batum brille face à Luwawu-Cabarrot, Tillie et Ntilikina au bout du banc

Atlanta se déplaçait du côté de Los Angeles pour y affronter une équipe des Clippers en méforme. Lors de la victoire des locaux (106-93), les Français Timothé Luwawu-Cabarrot et Nicolas Batum ont répondu présent sur le parquet. Le premier, qui a redémarré sur le banc, a inscrit 14 points à 5/8 aux tirs et pris 4 rebonds en 23 minutes. Il a joué le rôle du sixième homme pour les Hawks avec les nombreuses absences sur son poste (Hunter, Hill, Lou Williams). Nicolas Batum lui n'a pas été en reste avec ses 10 points, 8 rebonds 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il a passé 30 minutes sur le parquet, avec le meilleur +/- de l'équipe (+18).

Pour les autres Français, les matches ont été de très courte durée. Killian Tillie a largement souffert du retour de ses concurrents sur les postes 3/4 (Konchar, Tillman, Ziaire Williams...) et n'a joué que 24 secondes dans la victoire des Grizzlies chez les Lakers (127-119). Yves Pons n'a pas joué car il a une douleur à la cheville. Du côté des Mavericks, Frank Ntilikina a lui aussi été laissé sur le banc, avec deux petites minutes de jeu au compteur. Dallas s'est imposé 113-99 notamment grâce à un triple-double de Luka Doncic (23 points, 14 rebonds pour autant de passes décisives). Enfin à Oklahoma City, Théo Maledon et Olivier Sarr (tout juste rappelé en NBA), n'ont pas joué contre des Nuggets (99-95 pour Denver). Ces derniers venaient eux de se séparer d'un autre Français, Petr Cornelie.