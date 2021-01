Batum enchaîne, Maledon complet et victorieux

NBA

Crédit photo :

Auteur de 21 points la veille, Nicolas Batum avait cependant perdu. Mercredi soir, le capitaine de l'équipe de France l'a emporté avec les Los Angeles Clippers sur le parquet des Golden State Warriors (101-108) et ses deux 3-points en fin de rencontre n'y sont pour rien. Au final, le Normand a cumulé 13 points à 4/9 aux tirs (3/6 à 3-points) et 5 rebonds en 26 minutes. Après 8 matches, il tourne à 10,3 points à 52,8% de réussite aux tirs (dont 44,8% à 3-points), 6,1 rebonds, 2,9 passes décisives et 0,9 balle perdue en 30 minutes au sein d'une équipe qui gagne (6 victoires en 9 rencontres). Solide.

Auteur de 19 paniers à 3-points, Oklahoma City s'est imposé chez La Nouvelle Orléans (110-111) mercredi soir, George Hill scellant la victoire du Thunder sur la ligne des lancers francs. Son back-up, le jeune rookie français Théo Maledon, a encore réalisé de bonnes choses en sortie de banc (6 points à 2/4 aux tirs dont 2/2 à 3-points, 4 passes décisives, 3 rebonds et 3 balles perdues en 19 minutes).

Theo Maledon compile 6 PTS, 4 AST avec un 2-2 à 3PTS.



Victoire du @OKCThunder à la Nouvelle-Orléans. pic.twitter.com/rNdYZshwby — NBA France (@NBAFRANCE) January 7, 2021

La visite du Jazz d'Utah à New York s'est révélée infructueuse en ce début d'année. Après avoir reçu une rouste contre Brooklyn, l'équipe de Rudy Gobert (14 points à 7/9 aux tirs, 12 rebonds, 5 contres et 2 passes décisives en 35 minutes) a perdu 112-100 contre une surprenante équipe de New York (5 victoires et 3 défaites). Pourtant, le Jazz menait de 12 points à la pause. Du côté des Knicks, Frank Ntilikina, blessé au genou, n'a pas joué.

Détroit a de nouveau perdu contre Milwaukee (130-115). Killian Hayes était blessé et Sekou Doumbouya s'est révélé discret (aucun tir tenté, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 13 minutes). Enfin, Adam Mokoka n'est pas entré en jeu lors de la défaite de Chicago à Sacramento (128-124).