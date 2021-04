Batum et les Clippers aux forceps contre les Trail Blazers

NBA

Il y avait une belle affiche ce mardi en NBA, entre le troisième de la conférence Ouest, les Los Angeles Clippers, et le sixième, les Portland Trail Blazers. Toutes deux privées de leur franchise player (Kawhi Leonard et Damian Lillard), les deux équipes se sont quand même livrées une grosse bataille. Dans un match extrêmement serré, ce sont les Clippers et Paul George (33 points et 11 rebonds) qui ont fait la différence dans la dernière minute, alors que Portland était devant de 5 points à 1 minute de la fin du match. L'ailier français, Nicolas Batum, réalise une belle partie en sortie de banc : 11 points à 5/8, 3 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes. Victoire des Clippers 113-112 après deux tirs pour la victoire ratée par C.J. McCollum.

Du côté des Brooklyn Nets, il aura fallu un grand Kyrie Irving (32 points) pour venir à bout des Pelicans et de sa paire de jeunes talents, Zion Williamson (33 points) - Brandon Ingram (27 points), 134-129. Dans un match très serré, les Nets auront pu compter sur un 5 de départ très efficace (97 points), pour l'emporter dans les derniers instants. En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a réalisé une belle performance : 10 points à 3/6 aux tirs et 1 passe décisives en 22 minutes.

Chez l'autre franchise de New-York, Frank Ntilikina n'est pas entré en jeu dans la victoire des Knicks, 109-97, sur les Charlotte Hornets. Septième succés de rang pour New York.