Batum et les Clippers de justesse face aux Pistons de Killian Hayes, le Thunder impuissant face à Stephen Curry

En back-to-back dans la conférence Est, les Los Angeles Clippers jouaient sans leurs stars, Paul George et Kawhi Leonard, laissées au repos ce mercredi soir. Les Californiens ont dû s'employer pour venir à bout de Pistons bien accrocheurs, 100-98. L'ailier tricolore Nicolas Batum termine la rencontre avec 7 points à 2/7 aux tirs et 1 rebond en 27 minutes. En face, Killian Hayes continue son retour rassurant avec 8 points à 4/10 aux tirs, 3 rebonds et 6 passes décisives en 25 minutes.

Eux aussi en back-to-back, l'Oklahoma City Thunder recevait les Golden State Warriors. Théo Maledon (11 points à 5/12, 3 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes) et Jaylen Hoard (1 point, 3 rebonds et 2 interceptions en 18 minutes) ont été impuissants face à un Stephen Curry, encore une fois, magistral (42 points à 11/16 à 3-points). Victoire facile des Warriors 147-109.

Dans le choc pour la première place de la Conférence Est qui opposait les Brooklyn Nets aux Philadelphie 76ers, ce sont les coéquipers de Joël Embiid (35 points) qui se sont imposés, 123-117. Avec les absences de Kevin Durant et de James Harden, Timothé Luwawu-Cabarrot a été responsabilisé (5 points à 2/6 et 4 rebonds en 25 mintutes). Mais les joueurs de Steve Nash n'ont pas réussi à renverser l'armada des Sixers, qui deviennent seuls premier à l'Est (38 victoires et 17 défaites)

Dans les autres matches, Milwaukee s'est imposé facilement contre Minnesota, 130-105. Axel Toupane n'est pas rentré en jeu. Même chose pour Frank Ntilikina dans la victoire des Knicks face aux Pelicans, 116-106. Le meneur peine à retrouver du temps de jeu actuellement. Dans la défaite de Chicago face à Orlando, 115-106, Adam Mokoka n'était pas sur la feuille de match. Quant à Killian Tillie, il n'a pas joué non plus dans la très courte défaite de Memphis contre Dallas d'un Luka Doncic auteur du panier de la gagne au buzzer, 114-113.