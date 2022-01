Batum et les Clippers renversent les Nuggets, Tillie en DNP et Hayes largement défait avec Détroit

NBA

Utilisé 15 minutes par match depuis début décembre, Killian Tillie a connu son premier "DNP" (n'a pas joué) depuis bien longtemps à l'occasion du choc entre les Memphis Grizzlies et les Golden State Warriors, remporté par les locaux 115 à 108. C'est la dixième victoire de suite de la franchise du Tennessee qui s'installe toujours un peu plus à la quatrième place de la conférence Est (29 victoires, 14 défaites).

Derrière à l'Ouest, on retrouve les Nuggets (20 victoires, 19 défaites) et les Clippers (21 victoires, 21 défaites). Ce sont les Californiens qui l'ont emporté 87 à 85 à domicile alors qu'ils étaient menés de 25 points (34-59) dans le troisième quart-temps. Dans le cinq majeur, Nicolas Batum a cumulé 6 points à 2/6 aux tirs, 4 rebonds et 5 fautes en 26 minutes. Il a marqué un 3-points décisif à l'entame du money-time.

Victoire des @LAClippers 85-87 ! #ClipperNation pic.twitter.com/rePjK2n8iz — NBA France (@NBAFRANCE) January 12, 2022

A l'est, c'est Chicago qui est seul devant (27 victoires, 11 défaites). Les Bulls ont infligé une énorme correction à Détroit : +46 (133-87) ! Killian Hayes n'a rien pu faire (8 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions en 33 minutes).

Les #Pistons s'inclinent à Chicago pic.twitter.com/30EYFc6tCf — NBA France (@NBAFRANCE) January 12, 2022

Enfin, Théo Maledon et Olivier Sarr ne sont pas entrés en jeu lors de la défaite du Thunder à Washington D.C.