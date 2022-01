Batum et Ntilikina en forme et vainqueurs, toujours pas de victoire pour Fournier

NBA

Touché au dos la veille, Nicolas Batum a tenu sa place lors de la victoire des Los Angeles Clippers chez le Magic d'Orlando. Dans le cinq majeur, l'ailier-fort a cumulé 12 points à 4/7 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes. Une nouvelle fois, ils ont remonté un déficit (-14) grâce à leur adresse à 3-points (15/28) puis celle aux lancers francs avec un excellent 23/25 dans le dernier quart-temps, eux qui n'en avait tiré que deux avant cela. Avec ce succès, l'équipe de Tyron Lue équilibre son bilan (28 victoires, 21 défaites).

De leur côté, les Dallas Mavericks (28 victoires, 21 défaites) ont largement gagné chez les Portland TrailBlazers (20 victoires, 28 défaites). En sortie de banc, Frank Ntilikina a inscrit 8 points à 3/6 aux tirs et 1 passe décisive en 15 minutes.





Frank Ntilikina | vs. Trail Blazers



8 POINTS



Victoire des @DallasMavs 132-112 pic.twitter.com/FBQjhRFH6s — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2022

Killian Tillie a également gagné à l'extérieur avec Memphis (33 victoires, 17 défaites), cette fois à San Antonio (110-118). L'ailier-fort a marqué 3 points à 1/3, pris 1 rebond et donné 2 passes décisives en 16 minutes. En revanche, Evan Fournier (7 points à 2/7 et 2 rebonds en 20 minutes) n'a pas vraiment pu aider New York à Miami (défaite 110-96). Timothé Luwawu-Cabarrot a lui très peu joué (4 minutes) pour les Atlanta Hawks contre Sacramento (victoire 121-104). Enfin, Rudy Gobert, blessé au mollet, n'a pas joué - tout comme Donovan Mitchell - et Utah (30 victoires, 19 défaites) a encore perdu contre Phoenix.