Batum gagne contre Gobert après avoir été à -25, Killian Hayes inscrit 13 points

Les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum se sont imposés 121-115 contre le Jazz d'Utah de Rudy Gobert. La franchise de Salt Lake City menait de 18 points à la fin du premier quart-temps (32-14) puis de 13 points après le second (61-48). L'écart s'est réduit d'un point dans le troisième quart-temps (94-82) puis les Clippers se sont rebellés en infligeant un cinglant 39-21 dans le dernier quart-temps, synonyme d'une énorme remontée californienne et de la victoire pour Los Angeles. L'équipe basée à Salt Lake City a donc perdu le match après avoir compté jusqu'à 25 points d'avance (76-51, lors du troisième quart-temps). Les 8 balles perdues dans le dernier quart-temps ont fait mal pour le Jazz.

Nicolas Batum a réalisé un match correct avec 8 points à 3/4 de réussite aux tirs et 1 rebond en 22 minutes. Rudy Gobert n'a pas beaucoup marqué mais a encore été présent au rebond (9 points et 16 rebonds). Il était très énervé après la rencontre au sujet de la performance des siens. "Je ne vois pas une équipe qui se salit pas les mains. On ne s’est jamais sali les mains", a protesté le pivot. Utah signe un cinquième revers de suite et se retrouve désormais avec le même bilan que le sixième de conférence Ouest, Denver Nuggets (45 victoires et 31 défaites).

KIllian Hayes marque encore 13 points

Killian Hayes a bien profité des 32 minutes de jeu que lui a donné l'entraîneur des Pistons Dwane Casey. Le Français a compilé 13 points à 6/10, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions. Malheureusement pour lui, la franchise de Détroit s'incline logiquement 130-123 contre les Brooklyn Nets de Kevin Durant (41 points) et de Kyrie Irving (24 points). Les Pistons restent toujours au coude-à-coude avec Orlando dans le duel des mal-classés.