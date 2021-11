Batum important dans la victoire des Clippers, Fournier et New York battus

NBA

Crédit photo :

Les Los Angeles Clippers ont signé leur deuxième victoire de la saison NBA, ce lundi soir face au Thunder d'Oklahoma City (99-94). Pourtant, ils étaient encore menés de 9 points (82-91) à 2 minutes et 44 secondes de la fin. Ils ont retrouvé de l'adresse au bon moment (6/9 à 3-points dans le dernier quart-temps, contre 3/21 en première mi-temps) pour signer un 17-3 dans le final et ainsi l'emporter. Nicolas Batum (14 points à 5/10 aux tirs, dont 4/8 à 3-points, 8 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes) s'et montré important. En face, Théo Maledon a eu le droit à son plus gros temps de jeu de la saison (7 points à 3/10 et 7 rebonds en 28 minutes).

Frenchie Time



Nicolas Batum vs. | Thunder,



14 points, 8 rebonds

2 interceptions



Victoire des @LAClippers 94-99 ! pic.twitter.com/gaGg46wwKI — NBA France (@NBAFRANCE) November 2, 2021

De leur côté, les New York Knicks se sont inclinés à domicile, contre Toronto qui signe sa quatrième victoire de rang. Après un top départ, les New Yorkais ont été dominés par les Raptors d'O.G. Anunoby (36 points). Evan Fournier a manqué d'adresse (12 points à 5/13, 3 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes) et son coach Tom Thibodeau a décidé de s'en passer dans le final.

Gotta be better, no excuses. Back at it tomorrow. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 2, 2021

Autrement, Joel Ayayi (Washington) et Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta) n'ont pas joué lors de leur opposition, pas plus que Killian Tillie, Yves Pons et Petr Cornelie lors du match entre Memphis et Denver.