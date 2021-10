Batum perd pour sa première, Killian Hayes n'y arrive pas

NBA

Absent lors du premier match des Los Angeles Clippers pour raisons personnelles, Nicolas Batum était cette fois de la partie samedi contre les Memphis Grizzlies. Mais le capitaine de l'équipe de France n'a pas pu empêcher la défaite des siens (114-120), malgré les 41 points de Paul George. Le Normand a cumulé 5 points à 2/6 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 23 minutes. Dans le camp d'en face, Killian Tillie n'a pas joué et Yves Pons n'était pas sur la feuille de match.

Comme Killian Tillie, Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta) et Frank Ntilikina (Dallas) ne sont pas entrés enjeu. En revanche, Killian Hayes était une nouvelle fois titulaire avec Détroit, Cade Cunningham étant forfait. Mais le meneur français a été limité à 2 points à 1/5 et 3 passes décisives en 19 minutes et les Pistons se sont encore inclinés, sans briller contre les Bulls (82-97).