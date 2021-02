Batum s'illustre en vain face aux Nets de Harden, Durant et Irving

Nicolas Batum est revigoré depuis son arrivée à Los Angeles. Avec les Clippers, le Français retrouve un véritable rôle dans une équipe prétendante au titre NBA. Cette nuit, Batum a tout simplement battu son record de minutes passées sur le terrain cette saison, preuve de son importance. Il en bien profité puisqu'il a égalé son record de points de la saison avec 21 unités à 7/10 aux tirs donc 5/8 à trois-points. Malgré ses six rebonds supplémentaires, l'ancien Hornet n'a pas empêcher la défaite des siens face au nouveau trio infernal des Brooklyn Nets (124-120) : Kevin Durant (28 points), Kyrie Irving (39 points) et James Harden (23 points). Chez les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 12 minutes pour 3 points et 3 rebonds.

Dans l'autre rencontre opposant deux Frenchies, le Jazz d'Utah a logiquement battu les Detroit Pistons (117-105). Rudy Gobert a été plutôt discret avec 9 points, 7 rebonds, 3 contres mais autant de ballons perdus. En face, Sekou Doumbouya n'a pas inscrit le moindre point en douze minutes sur le parquet dans une équipe qui déplore toujours l'absence de Killian Hayes, blessé.

