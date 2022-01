Batum touché au dos lors du retour historique des Clippers, Ntilikina insuffisant pour Dallas

NBA

Touché au dos, Nicolas Batum n'a pu jouer que 8 minutes lors du déplacement des Los Angeles Clippers chez les Washington Wizards. Mais cela n'a pas empêché les Californiens de l'emporter d'un point dans la capitale fédérale, eux qui étaient pourtant menés de... 35 points en première mi-temps. C'est Luke Kennard qui a donné l'avantage aux siens sur un 3+1 à 1,9 seconde de la fin. Gagner après avoir été à -35, c'est le deuxième plus gros retour de l'histoire de la NBA.

LUKE KENNARD AND-1 THREE POINTER



CLIPPERS COMEBACK FROM DOWN 35 TO GET THE W pic.twitter.com/6IevCodxrr — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2022

Dans les autres matches, Frank Ntililina (7 points à 3/6 aux tirs et 5 rebonds en 18 minutes) et Killian Hayes (6 points à 2/8 aux tirs et 8 passes décisives en 28 minutes) ont perdu avec Dallas et Détroit. Les Mavericks se sont inclinés dans les grandes largeurs chez les Golden State Warriors (130-92). Les Pistons ont eux perdu de 5 points à Denver (110-105).