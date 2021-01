Blessure d'Evan Fournier et première défaite de la saison pour Orlando

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Incertain avant le match contre Philadelphie en raison de spasmes musculaires dans le dos, Evan Fournier a dû jeter l'éponge après 8 minutes de jeu et le temps d'inscrire 3 points, de capter 2 rebonds et de délivrer 1 passe. De plus, le Magic d'Orlando s'est incliné lourdement sur son parquet, 92-116. Dernière équipe invaincue de la ligue, les Floridiens ne le sont plus désormais.

Gobert performant mais Utah s'incline

Malgré l'excellent match de Rudy Gobert (18 points à 7/9 aux tirs, 14 rebonds), Utah a été battu lui aussi sur son terrain par des Phoenix Suns décidemment en forme dans ce début de saison (4 victoires - 1 défaite).

Théo Maledon qui a passé 26 minutes sur le parquet, son plus gros temps de jeu en saison officielle jusqu'à présent, n'a pas pu empêcher la lourde défaite d'Oklahoma à domicile contre la Nouvelle-Orléans. Le Rouennais s'est montré maladroit avec 6 points à 2/9 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes.

Enfin, Frank Ntilikina n'a pas foulé le parquet face au Toronto Raptors en raison d'une entorse au genou droit.

Les résultats de la nuit :