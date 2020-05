Boris Diaw : "The Last Dance m'a donné envie de rejouer au basket"

Confiné dans sa maison de Salt Lake City, où il a terminé son parcours NBA en 2017, Boris Diaw a livré une entrevue très intéressante à Le Point. L'ancien capitaine de l'équipe de France masculine a partagé son avis sur la situation sanitaire et ses conséquences. Un avis toujours plein de sens et pondéré. Il s'est également exprimé sur le sujet qui passionne tous les basketteurs en ce moment : "The Last Dance", la série qui s'intéresse particulièrement à la saison 1997/98 des Chicago Bulls, celle de leur sixième et dernier titre.

"C'est devenu un rituel, avec souvent un bon verre de vin. Ici, à Salt Lake, c'est ESPN qui le diffuse chaque dimanche soir à 19 heures. Dans ma jeunesse, les documentaires sur Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird me passionnaient déjà, mais là, c'est un cran au-dessus. The Last Dance rendrait n'importe qui nostalgique de ces années-là. C'est d'autant plus intéressant de le diffuser aujourd'hui, en 2020, car beaucoup commençaient à oublier qui étaient Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 1990 et ce qu'ils ont fait pour le basket, bien sûr, mais aussi pour le monde du sport en général. Les jeunes aujourd'hui pensent que Jordan, c'est une marque de chaussure et que le GOAT [le Greatest Of All Time, le meilleur joueur de tous les temps, NDLR], c'est LeBron James. Ça remet quelques vérités en place. En voyant ces images, c'est la seule fois depuis ma retraite où le basket m'a vraiment manqué. Je dois l'admettre : The Last Dance m'a donné envie de rejouer au basket !"