Boston : Vincent Poirier de retour la semaine prochaine

De passage à Philadelphie avec Boston, le pivot français Vincent Poirier a répondu aux questions de Basket-infos. Il a donné de ses nouvelles, lui qui a été opéré du doigt en décembre et s'apprête à recevoir le feu vert pour reprendre la compétition.

"Ça va, on est sur la dernière ligne droite. J’ai repris le shoot, le dribble. Donc il me reste 4 jours et je reprends la compétition."

Peu utilisé en match NBA avant cela, il ne cache pas être frustré mais comprend le choix du staff.

"Je suis frustré oui et non. En tant que compétiteur je ne peux pas dire que je suis satisfait de ne pas jouer. Après maintenant c’est assez compliqué de prétendre à quoi que ce soit quand tu es dans une équipe qui gagne, qui tourne bien, les intérieurs qui font le boulot. C’est assez compliqué d’arriver de demander du temps de jeu, de dire que je ne comprends pas. Si j’étais dans une équipe qui perd, et que je n’avais pas eu ma chance, j’aurais été différent. Mais c’est vrai que je ne peux pas faire grand-chose et pour l’instant attendre. Les saisons sont longues, il peut se passer plein de choses. J’attends juste le moment où ça va arriver."