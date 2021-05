Boston chute encore face à Miami malgré les 20 points d'Evan Fournier, Ntilikina rejoue

NBA

Crédit photo : MLG Highlights

Evan Fournier (2,01 m, 28 ans) et Boston n'y arrivent pas face à Miami. Dimanche déjà, les Celtics s'étaient inclinés sur leur parquet face à l'équipe d'Erik Spoelstra (124-130). Le Français avait terminé meilleur marqueur et passeur de son équipe avec un gros match à 30 points, 3 rebonds et 8 passes décisives. Mais cette performance n'avait pas suffi à vaincre Miami qui avait trois joueurs à plus de 20 points (Butler, Adebayo et Robinson). Pour ce deuxième match, Evan Fournier a sorti un nouveau bon match avec 20 points à 7/15 aux tirs, 4 rebonds, 8 passes décisives, 1 interception et 2 contres. En face le Heat termine avec 6 joueurs à plus de 12 points et passe de la sixième à la quatrième place grâce à cette victoire. Boston subit un nouveau revers (121-129) et siège à la septième place de la conférence Est avec 35 victoires pour 34 défaites. Les Vert et Blanc sont dans une mauvaise phase puisque c'est le troisième échec de suite. Après leur défaite contre Chicago, ils ont donc perdu deux fois face à Miami.

Frank Ntilikina (1,96 m, 22 ans) retrouve un temps de jeu plus important. Après être entré 6 minute sface aux Clippers, il a cette fois passé 23 minutes sur le parquet ce mardi contre les Lakers, dans un match perdu 101-99 après prolongation. Il affiche un match à 9 points à 3/4 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Les Knicks sont sixièmes à l'Est avec 38 victoires et 31 défaites, à égalité avec Miami (4e) et Atlanta (5e) qui ont le même bilan.

A noter la prestation de Jaylen Hoard avec le Thunder malgré la défaite contre Sacramento (122-106), Maledon n'a pas joué. Hoard a inscrit 0 points mais a capté 4 rebonds et délivré 4 passes décisives en 15 minutes de jeu. Oklahoma City est au plus bas et encaisse sa huitième défaite de rang. Nicolas Batum et les Clippers se sont imposés contre les Raptors 115 à 96. Les Clippers ont une dynamique en dents de cie avant les playoffs. Batum a inscrit 5 points, pris 9 rebonds et donné 4 passes décisives en 23 minutes. Tout comme Fournier, Hayes et Doumbouya ont réalisé un bon match mais ont perdu, cette fois contre Minnesota (100-119). L'ancien Choletais Killian Hayes a fini avec 13 points, 6 rebonds et 7 passes décisives en 36 minutes et Sékou Doumbouya a lui cumulé 12 points, 8 rebonds et 1 passe en 26 minutes.

De son côté, Killian Tillie est entré avec les Grizzlies dans la large victoire de son équipe contre Dallas (133-104). L'ancien pensionnaire de Gonzaga a joué 15 minutes, finissant avec 3 points, 1 rebond et 2 passes décisives. Axel Toupane n'était pas inscrit sur la feuille de match avec les Bucks dans la victoire 114-102 contre Orlando. Timothé Luwawu-Cabarrot lui, n'est pas rentré, avec les Nets dans la victoire contre Chicago, 115 à 107.