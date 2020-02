Boston et Atlanta s'intéressent à Clint Capela

NBA

Joueur des Houston Rockets depuis sa Draft en 2014, Clint Capela (2,08 m, 25 ans) pourrait changer d'équipe avant la date limite des transferts, ce jeudi 6 février à 21 heures heure française. Selon Adrian Wojnarowski, deux franchises s'intéressent à l'intérieur suisse : Boston et Atlanta. Deux équipes aux ambitions opposées puisque les Celtics jouent les premiers rôles à l'Est alors que les Hawks sont dans les bas fonds du classement et visent la meilleure place possible à la prochaine Draft NBA.

Clint Capela marqu moins cette saison (13,9 points à 62,9% de réussite aux tirs en 33 minutes contre 16,6 points à 64,8% en 34 minutes en 2018/19) mais prend plus de rebonds (13,8 contre 12,7) et contre plus de tirs (1,8 contre 1,5).